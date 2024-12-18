На нагороду претендують троє спеціалістів.
Дієго Сімеоне, Getty Images
18 грудня 2024, 23:25
Прес-служба іспанської Ла Ліги оголосила імена трьох претендентів на нагороду найкращому тренеру місяця за підсумками грудня.
На нагороду претендують три спеціалісти:
- Ернесто Вальверде (Атлетік) – дві перемоги та одна нічия;
- Дієго Мартінес (Лас-Пальмас) – одна перемога та одна нічия;
- Дієго Сімеоне (Атлетіко) – дві перемоги.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на сайті EA SPORTS.
Нагадаємо, минулого місяця найкращим тренером Ла Ліги був визнаний наставник Жирони Мічел.
Раніше стали відомі номінанти на звання найкращого гравця місяця у Ла Лізі.