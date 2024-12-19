Форвард завершує розділ виступів за Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед, Getty Images
19 грудня 2024, 09:49
Англійський нападник Маркус Рашфорд у заключні дні 2024 року перебуває за крок від того, аби залишити рідний Манчестер Юнайтед.
27-річний виконавець потрапив у немилість головного тренера Рубена Аморіма, був відсторонений від заявок на матчі проти Манчестер Сіті та лондонського Тоттенгема, тому стрімко наближається до того, аби вперше в своїй кар’єрі отримати ігровий досвід десь у іншому місці.
Де саме? Останні повідомлення вказують на те, що англієць уже визначився з пріоритетним напрямком — це іспанська Ла Ліга.
Місцеві ЗМІ тим часом уже готові назвати двох головних претендентів на гравця — це каталонська Барселона та мадридський Атлетіко.
Тим часом стало відомо, що лондонські Челсі та Арсенал остаточно вийшли з процесу перемовин, тоді як мюнхенська Баварія, турецький Фенербахче та кілька клубів Саудівської Аравії не досягли бажаного прогресу через відсутність зацікавленості з боку самого Маркуса.
Рашфорд у цьому сезоні забив сім голів та віддав три гольові передачі за 24 матчі.