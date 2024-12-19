Іспанія

Нідерландець може продовжити кар'єру в Ла Лізі.

Атакувальний півзахисник РБ Лейпцига Хаві Сімонс може продовжити кар'єру в Барселону. 21-річний нідерландець виступає за німецький клуб на правах оренди, його контракт належить ПСЖ.

Барселона входить до числа команд, які виявляють інтерес до Хаві Сімонса.

Раніше повідомлялося, що за гравцем стежать Манчестер Сіті, Баварія і Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні Хаві взяв участь в 11 матчах з урахуванням усіх турнірів, у яких відзначився трьома забитими м'ячами і став автором двох асистів. Чинна угода футболіста з ПСЖ розрахована до 2027 року.