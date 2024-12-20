Іспанія

У клубі бояться повторення ситуації з де Йонгом.

Барселона не хоче форсувати повернення Ламіна Ямаля. Вінгер відновлюється від травми гомілкостопа, отриманої в грі з Леганесом 15 грудня.

Marca зазначає, що в клубі з високим ступенем стурбованості сприймають інформацію про будь-які травми такого типу. Це пов'язано з проблемами, які вже понад рік відчуває Френкі де Йонг.

Маючи на увазі те, що нідерландець досі не може грати на повну силу, тренери та лікарі Барселони вкрай обережно ставляться до Ямаля і не збираються ризикувати його здоров'ям. Таким чином, поки 17-річний футболіст не одужав повною мірою, грати він, найімовірніше, не буде.

У поточному сезоні Ламін провів 16 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 5 голів і 9 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона стежить за Хаві Сімонсом.