Іспанія

Керманич Реала прокоментував абсолютний рекорд у історії клубу.

Після перемоги над мексиканською Пачукою (3:0) в фіналі Міжконтинентального кубку головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті став одноосібним лідером в історії "галактікос" за кількістю здобутих трофеїв на цій посаді (15).

Клубні ЗМІ за кілька днів після великого успіху попросили керманича дати оцінку цьому здобутки.

"Для мене велика честь і задоволення досягти цього успіху. Я повинен розділити його з кожним у клубі, по-перше, тому мені дали можливість повернутись і знову працювати на цій посаді, а по-друге, тому що він дозволив мені тренувати гравців дуже високого рівня майстерності. Це було ключовим моментом.

Я вважаю, що мені пощастило, що я знову маю можливість тренувати в найбільшому клубі світу. Вигравати титули не так просто, але в Реалі це легше, аніж в інших командах.

П’ять трофеїв у 2024 році надають нам упевненості, щоб продовжувати мріяти, боротись і змагатись у 2025 році. Ми добре пройшли цей рік, незважаючи на всі проблеми, які у нас були, беручи до уваги серйозні травми Куртуа, Мілітао, Карвахаля та Алаби.

Сподіваємось, що 2025 рік допоможе нам у цьому відношенні з трохи більшою вдачею і дозволить нам змагатись навіть більше, аніж ми змагались цього року", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що нещодавно Анчелотті визнали тренером року за версією FIFA The Best.