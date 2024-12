У катарському місті Доха Міжнародна федерація футболу провела свою щорічну традиційну церемонію The Best FIFA Football Awards 2024, в рамках якої визначила найкращих за підсумками минулого сезону.

Так, найкращим головним тренером футбольного року було визнано італійського фахівця Карло Анчелотті, який на чолі мадридського Реала виграв іспанську Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та Лігу чемпіонів, яка стала для столичного гранду ювілейною в історії — 15.

Carlo Ancelotti leading the celebrations at the parade as Real Madrid won their 15th Champions League on Saturday night 🕺 pic.twitter.com/nD5PgkvaIQ