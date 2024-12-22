Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 22 грудня, розпочавшись о 17:15.

У рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид на своєму полі прийме Севілью.

Реал Мадрид — Севілья

Неділя, 22 грудня, 17:15, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі — Ісідро Діас

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У середу мадридський Реал став першим переможцем Міжконтинентального кубка ФІФА, а Кіліан Мбаппе, Родріго та Вінісіуc Жуніор відзначилися забитими м'ячами у ворота Пачуки в Катарі. Тепер увага "Лос Бланкос" знову зосереджена на Ла Лізі, і вони намагатимуться повернутися до перемог у вищому дивізіоні Іспанії на цих вихідних, після нічиєї 3:3 з Райо Вальєкано в своєму попередньому матчі чемпіонату. У Реала 11 перемог, чотири нічиї та дві поразки з 17 матчів Ла Ліги цього сезону, а також друге місце за кількістю забитих м'ячів — 37.

"Лос Бланкос" виграли сім і програли один з восьми домашніх матчів чемпіонату в цьому сезоні, і вони прийматимуть команду Севільї, яка має лише один успіх у чемпіонаті в гостях протягом кампанії-2024/25.

"Нервіонці" не перемагали Реал у Ла Лізі на виїзді з грудня 2008 року, що свідчить про масштабність їхнього завдання на цих вихідних, але вони, безумовно, будуть свіжішими з цих двох команд. Севілья не грала з моменту перемоги над Сельтою (1:0) минулої суботи, і вони виграли три з останніх п'яти матчів, перебуваючи на хорошому ходу, а єдина поразка за цей період виявилася мінімальною — 4:3 на виїзді від Атлетіко Мадрид.

Минулого сезону Севілья посіла 14-те місце в Ла Лізі, що стало найгіршим виступом у вищому дивізіоні з моменту вильоту в 2001 році, тож цього сезону є багато можливостей для покращення, і є деякі позитивні ознаки, незважаючи на те, що Севілья знову опинилася в нижній частині таблиці.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Гарсія — Вальверде, Камавінга — Родріго, Беллінгем, Браїм — Мбаппе.

Севілья: Фернандес — Монтьєль, Баде, Гудель, Салас — Буено, Агуме, Сауль — Навас, Ромеро, Лукебакіо.

Поточна форма

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