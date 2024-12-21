Каталонська Барселона та мадридський Атлетіко зіграють на Монжуїку у вісімнадцятому турі іспанської Ла Ліги.

Ганс-Дітер Флік, після поразки від Леганеса (0:1), залучив до стартового складу Кубарсі в центрі оборони, тоді як Гаві повернувся до центру поля, а Фермін розташується ліворуч в атаці.

Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над Хетафе (1:0), використав із перших хвилин Галлагера у півзахисті.

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі, Гаві — Рафінья, Левандовські, Лопес.

Запасні: Щесни, Астралага, Араухо, Торрес, Фаті, Торре, Віктор, Ольмо, де Йонг, Гарсія, Мартін, Домінгес.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Галлагер — Грізманн, Альварес.

Запасні: Муссо, Аспілікуета, Коке, Серлот, Корреа, Лемар, Ліно, Моліна, Рікельме, Вітсель, Мандава, Ле Норман.

Гра Барселона — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.