Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Атлетіко.
Фермін Лопес, Getty Images
21 грудня 2024, 21:10
Каталонська Барселона та мадридський Атлетіко зіграють на Монжуїку у вісімнадцятому турі іспанської Ла Ліги.
Ганс-Дітер Флік, після поразки від Леганеса (0:1), залучив до стартового складу Кубарсі в центрі оборони, тоді як Гаві повернувся до центру поля, а Фермін розташується ліворуч в атаці.
Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над Хетафе (1:0), використав із перших хвилин Галлагера у півзахисті.
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі, Гаві — Рафінья, Левандовські, Лопес.
Запасні: Щесни, Астралага, Араухо, Торрес, Фаті, Торре, Віктор, Ольмо, де Йонг, Гарсія, Мартін, Домінгес.
Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Галлагер — Грізманн, Альварес.
Запасні: Муссо, Аспілікуета, Коке, Серлот, Корреа, Лемар, Ліно, Моліна, Рікельме, Вітсель, Мандава, Ле Норман.
Гра Барселона — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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