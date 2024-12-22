Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 21 грудня 2024 року.
Барселона - Атлетіко, Getty Images
22 грудня 2024, 00:44
Атлетіко в компенсований час шокував Барселону.
Команда Дієго Сімеоне вперше в кар'єрі аргентинського фахівця перемогла на полі каталонців та посунула їх із першої сходинки таблиці Ла Ліги.
Огляд матчу:
Барселона — Атлетіко 1:2
Голи: Педрі, 30 — Де Пауль, 60, Серлот, 90+6
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо (Гарсія, 80), Педрі, Гаві (Торрес, 65) — Рафінья, Левандовські, Лопес (Ольмо, 64).
Атлетіко: Облак — Льоренте (Серлот, 73), Хіменес (Вітсель, 51), Ленгле, Галан — Сімеоне (Моліна, 62), Де Пауль, Барріос, Галлагер (Коке, 62) — Грізманн (Ле Норман, 73), Альварес.
Попередження: Вітсель, Ле Норман.