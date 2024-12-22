Іспанія

Півзахисник Барселони прокоментував поразку від Атлетіко.

Напередодні каталонська Барселона поступились мадридському Атлетіко в домашньому матчі вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Барселона — Атлетіко 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри півзахисник "блаугранас" Педрі прокоментував виступ власної команди.

"Це дуже важка поразка. Я думаю, що у нас були шанси завершити гру достроково, але коли ти цього не робиш, трапляється те, що трапилось сьогодні.

Команда повинна була бути кмітливішою в останній атаці. Натомість вони зловили нас на цій контратаці, і ми маємо прийняти цю поразку, хоча й це досить важко зробити.

Ми повинні багато в чому покращитись і скористатися перервою, яка зараз настає, щоб перезавантажити себе ментально і фізично, і прийти потім з усім необхідним, щоб спробувати не програти жодної гри", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона гостюватиме в баскського Атлетіка.