Іспанія

Велика перемога "матрацників".

В рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на виїзді здолав каталонську Барселону (2:1), завдяки голу на 90+6 хвилині зустрічі у виконанні Александера Серлота.

Таким чином, "матрацники" обіграли "блаугранос" в гостях вперше з лютого 2006 року. Ця безвиграшна серія налічувала 24 матчі. Востаннє Атлетіко перемагав Барселону на її полі в сезоні-2005/2006. Тоді був зафіксований рахунок 3:1 на користь "індіанців".

Зазначимо, що для головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне ця перемога стала першою в тренерській кар'єрі у Барселоні.