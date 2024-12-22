Іспанія

Але все одно здобули історичну перемогу.

Воротар мадридського Атлетіко Ян Облак прокоментував перемогу над Барселоною (2:1) в матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує 31-річного словенця Marca.

"За час виступів в Атлетіко я вперше переміг в Барселоні. Нарешті ми це зробили. Важка гра, але три очки в нас. Потрібно продовжувати в тому ж дусі.

Ми довго мучилися, почали дуже погано, був незрозумілий страх. Але ми чинили опір, відбивалися, знаючи, що моменти будуть. При 0:1 ми продовжували відбиватися, і в підсумку на останній хвилині Серлот знову приніс нам перемогу.

До кінця чемпіонату ще дуже далеко, тож цей матч не був вирішальним. Ми перемогли, але на кону все ще багато очок. Сьогодні було важливо виграти, втім ми змагаємося з двома найбільшими клубами, тому потрібно йти від матчу до матчу.

Півтора місяці тому ми були дуже далекі від вершини. Сподіваюся, збережемо лідерство та не опустимося вниз", — сказав Облак.