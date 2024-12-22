Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував перемогу над Барселоною.

Мадридський Атлетіко напередодні обіграв каталонську Барселону в гостьовому матчі вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Барселона — Атлетіко 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"У другому таймі була більш напружена боротьба. У суперників було багато моментів, але нам пощастило, і ми відігрались. Команді вистачило терпіння, щоб скористатись чудовою контратакою і забити чудовий гол.

Наші гравці готові до конкуренції на такому рівні. Найсильніше, що у нас є — це колектив. Коли відбуваються зміни за ходом гри, гравці з лави для запасних дійсно нас підсилюють. Ми можемо конкурувати з такими монстрами, як Барселона та Реал, лише тоді, коли всі в порядку.

Ми знаходимо себе в міру того, як рухаємось уперед. Як тренери, ми намагаємося дати команді структуру і бачимо, що вона може прогресувати з кожною грою. У теж Парижі було дуже важко, як і сьогодні, і те ж саме сталось знову.

Хаві Галан — неймовірний. Ми не брали його до уваги через те, як він розпочав сезон. Але ми спостерігали за його тренуванням і підкреслили, що він має фантастичну скромність. Серлот — холоднокровний, він забив такий чудовий гол, як сьогодні, і після цього просто каже: "Так, це гол".

Сьогодні мав бути день народження мого батька, він помер два роки тому, і звідти він зробив мені чудовий подарунок", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі мадридський Атлетіко прийматиме памплонську Осасуну.