Іспанія

Юний вундеркінд хоче залишитися в столиці Каталонії.

Вінгер Барселони Ламін Ямаль найближчим часом підпише новий контракт з каталонським клубом. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 17-річний вундеркінд та керівництво "Барси" домовилися про умови нової трудової угоди зі значним підвищенням заробітної плати, яка буде розрахована до літа 2030 року.

Чинний контракт гравця з клубом діє до 30 червня 2026 року з зарплатнею 1,6 млн. євро на рік.

Цього сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 21 матч, забив 6 голів та віддав 12 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ямаль пропустить місяць через травму.