Іспанець отримав чергове пошкодження.
Ламін Ямал, Getty Images
16 грудня 2024, 16:07
Вінгер Барселони Ламін Ямал пропустить 3-4 тижні через травму зв'язок гомілкостопа, яку він отримав в матчі з Леганесом (0:1) в матчі чемпіонату Іспанії, повідомляє пресслужба "блаугранас".
Таким чином, іспанець не зіграє у майбутньому матчі Ла Ліги проти Атлетіко, який відбудеться 21 грудня.
Цього сезону Ямал забив 5 голів і зробив 9 передач у 16 матчах Ла Ліги.
Раніше Ямал став володарем премії Golden Boy-2024.