Іспанія

Іспанець отримав чергове пошкодження.

Вінгер Барселони Ламін Ямал пропустить 3-4 тижні через травму зв'язок гомілкостопа, яку він отримав в матчі з Леганесом (0:1) в матчі чемпіонату Іспанії, повідомляє пресслужба "блаугранас".

Таким чином, іспанець не зіграє у майбутньому матчі Ла Ліги проти Атлетіко, який відбудеться 21 грудня.

Цього сезону Ямал забив 5 голів і зробив 9 передач у 16 ​​матчах Ла Ліги.

Раніше Ямал став володарем премії Golden Boy-2024.