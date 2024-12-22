Іспанія

Завершилися ще два поєдинки чергового туру чемпіонату Іспанії.

У рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Лас-Пальмас приймав Еспаньйол, тоді як Вільярреал гостював у Леганеса.

Результативний удар Сандро Раміреса в другому таймі протистояння на Естадіо Гран Канарія приніс господарям поля мінімальну перемогу.

Лас-Пальмас із 22-ма очками йде 12-м у турнірній таблиці, а Еспаньйол перебуває на 18-й сходинці, маючи 15 залікових балів.

Лас-Пальмас — Еспаньйол 1:0

Гол: С. Рамірес, 67

Лас-Пальмас: Сіллессен — Марвін (Фустер, 46), А. Суарес, Маккенна, Мармоль — Х. Муньйос, К. Родрігес (А. Муньйос, 85), Кампанья (Лойодіс, 78), Ессугу (Янузай, 46), С. Рамірес — Ф. Сілва (Мата, 81)

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Оліван — Техеро (Еспосіто, 75), Лосано (Ромеро, 85), Крал, Рока (Каррерас, 69) — Шеддіра (Веліс, 69), Пуадо

Попередження: Ф. Сілва, Марвін, А. Суарес, Лойодіс — Пуадо

Хет-трик Тьєрно Баррі вирішив долю матчу на Естадіо Мунісіпаль Бутарке. Команди догравали його маючи різницю в двох гравців.

Вільярреал має 30 залікових балів і знаходиться на 5-й сходинці турнірної таблиці, тоді як Леганес із 18-ма очками йде 15-м.

Леганес — Вільярреал 2:5

Голи: Сіссе, 6, Раба, 33 (пен.) — Баррі, 16, 45+2 (пен.), 65, Ж. Морено, 90+2 (пен.), Кабанес, 90+8

Леганес: Дмітрович — Альтіміра, Гонсалес, Саенс, Настасич (Росьє, 52), Х. Ернандес (Гарсія, 74) — Раба (Брашанац, 63), Нею, Сіссе, О. Родрігес — де ла Фуенте (Крус, 63)

Вільярреал: Жуніор — Феменія (Фойт, 83), Кошта (Наварро, 46), Альбіоль, Кардона — Піно (Кабанес, 67), Гує, Комесанья (Парехо, 76), Д. Суарес (Ж. Морено, 46) — Баена, Баррі

Попередження: Альтіміра — Піно, Баррі

Вилучення: О. Родрігес, 58, Саенс, 77