Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 22 грудня 2024 року.

У рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Севілью.

Колектив Карло Анчелотті хоч і пропустив два голи, але не мав особливих складнощів проти гостей.

Зазначимо, то мадридський клуб випередив у турнірній таблиці на одне очко Барселону, маючи ще гру в запасі.

Огляд матчу:

Реал Мадрид — Севілья 4:2

Голи: Мбаппе, 10, Вальверде, 20, Гоес, 33, Діас, 53 - Ромеро, 35, Лукебакіо, 86

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Камавінга — Вальверде, Себальйос (Модрич, 71) — Гоес (Гюлер, 71), Беллінгем (Асенсіо, 77), Діас — Мбаппе

Севілья: Фернандес — Кармона, Баде, Гудель, Салас (Монтьєль, 86) — Санчес (Фернандес, 74), Агуме, Самбі Локонга (Буено Себастьян, 86) — Лукебакіо, Ромеро (Паскуаль, 74), Ідумбо Музамбо (Навас, 65)

Попередження: Вальверде — Локонга, Салас.