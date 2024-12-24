Іспанія

Гравець пропустить до трьох наступних матчів Барселони.

Правий вінгер Барселони Ферран Торрес завершив матч проти Атлетіко у 18-му турі Ла Ліги з м'язовим дискомфортом, передає офіційний сайт "блаугранас".

Барселона — Атлетіко 1:2 Відео голів та огляд матчу 21.12.2024

Медичне обстеження виявило в 24-річного іспанця незначну травму. За даними видання Marca, гравець не допоможе своїй команді в поєдинку з Барбастро (4 січня) в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Повідомляється, що під сумнівом також участь Торреса в півфінальному матчі Суперкубка країни проти Атлетіка (8 січня).

На рахунку нападника п'ять голів і два асисти в 16 матчах у всіх турнірах поточної кампанії.