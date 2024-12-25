Іспанія

Довелось заплатити чималі кошти за керманича з Чемпіоншипу.

Іспанська Валенсія вже не перший рік перебуває в стані глибокої кризи, однак цього сезону "кажани" близькі до того, аби вилетіти з Ла Ліги.

За 17 матчів поточної кампанії на їхньому рахунку 12 очок та передостаннє місце в турнірній таблиці відповідно.

На тлі цього клуб напередодні Різдва звільнив іспанського головного тренера Рубена Бараху через невдалі результати виступів команди.

Заміну цьому фахівцю у Валенсії знайшли доволі швидко — 41-річний керманич Карлос Корберан Валлет працював у англійському Вест Бромвічі в Чемпіоншипі, і отримав запрошення вперше в своїй тренерській діяльності попрацювати на батьківщині на посаді головного тренера.

До цього Корберан був асистентом головного тренера у Вільярреалі, аравійському Аль-Іттіхаді та Ан-Нассрі, англійському Лідсі, а також головним тренером Доха Катокопіас, Ерміс Арадіппу, Гаддерсфілді та грецькому Олімпіакосі.

За розірвання його контракту з Вест Бромвічем Валенсія заплатила понад 3 млн євро.

Тепер уже колишній клуб іспанця за 22 тури в Чемпіоншипі цього сезону здобув 35 очок та посідав сьому сходинку відповідно.