Іспанія

Невдалий трансфер здатен зіпсувати кар’єру гравцю.

Іспанський нападник Браян Сарагоса в минулому сезоні демонстрував видатний футбол у складі Гранади, тому мюнхенська Баварія в умова кадрової кризи на початку лютого заплатила за нього загалом 17 млн євро без жодних зволікань.

Однак уже безпосередньо в Мюнхені "Рекордмайстер" всього сім разів залучав новачка до своїх матчів, після чого в новому сезоні віддав у оренду до памплонської Осасуни, де Сарагоса одразу повернув собі належні кондиції.

Очевидно, що гравець не може бути задоволеним таким розвитком подій, про що розповів у останньому інтерв’ю.

"Мені обіцяли багато чого, чого не сталось. Мені було важко адаптуватись. Це була інша країна, інша мова, інша їжа, інша ліга. Я не міг адаптуватись за місяць. Мені знадобився час. Тому я вирішив піти до оренди, і це пішло мені на користь.

У Мюнхені говорили, що я не вартий цих грошей, що я не розмовляю їхньою мовою..... Мене багато критикували. Преса вбивала мене за те, що я нібито не знав англійської чи німецької мов.

Натомість мені подобається середовище Осасуни. Відчуття невимушеності — це те, що змушує мене грати краще. Я приїжджаю сюди і відчуваю потрібний мені зв'язок. Мені дуже комфортно з моїми партнерами по команді, тренерським штабом і жителями міста.

Але травми — це важко. Мені ніколи не доводилось проходити через це раніше. Я ніколи не пропускав жодної гри через травму, ані в Гранаді, ані в Мюнхені. До того ж, це сталося в найкращий період моєї кар'єри, коли я був на підйомі.

Незважаючи на останні кілька результатів, ми все одно в непоганій формі. Я думаю, що наступні 15 ігор визначать нашу позицію: чи залишимось ми в середині таблиці, чи будемо прагнути до єврокубків.

Перша половина сезону закінчилась, у нас в активі 25 очок, і це важливо. Ніхто не може їх у нас забрати. Важливо було не почати погано, тому що потім важко з цього вибратись", — заявив іспанський виконавець.

У цьому сезоні Браян Сарагоса за 15 матчів забив один гол та віддав п’ять гольових передач.