Контракт бразильця з мадридським клубом розрахований до літа 2028 року.
Едер Мілітао, Getty Images
28 грудня 2024, 19:25
Відома позиція мадридського Реала щодо центрального захисника команди Едера Мілітао.
Як стверджує Marca, у наступному сезоні Реал розраховує на Мілітао, у команді його чекають із "розпростертими обіймами".
За даними джерела, в Реалі все ще вважають бразильця одним із ключових гравців проєкту.
У нинішньому сезоні Мілітао взяв участь у 17 матчах з урахуванням усіх турнірів, відзначився одним голом і став автором одного асисту.
Нагадаємо, на початку листопада захисник вибув на тривалий термін через розрив хрестоподібних зв'язок. Контракт Мілітао з Реалом розрахований до 2028 року. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 40 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Реал упевнений у відсутності потреби в зимових трансферах.