Іспанія

Контракт бразильця з мадридським клубом розрахований до літа 2028 року.

Відома позиція мадридського Реала щодо центрального захисника команди Едера Мілітао.

Як стверджує Marca, у наступному сезоні Реал розраховує на Мілітао, у команді його чекають із "розпростертими обіймами".

За даними джерела, в Реалі все ще вважають бразильця одним із ключових гравців проєкту.

У нинішньому сезоні Мілітао взяв участь у 17 матчах з урахуванням усіх турнірів, відзначився одним голом і став автором одного асисту.

Нагадаємо, на початку листопада захисник вибув на тривалий термін через розрив хрестоподібних зв'язок. Контракт Мілітао з Реалом розрахований до 2028 року. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Реал упевнений у відсутності потреби в зимових трансферах.