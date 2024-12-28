Іспанія

Уся увага клубу буде прикута до літнього ринку.

Черговий сезон для мадридського Реала супроводжується великою кількістю травмованих футболістів, і наразі головна проблема для Карло Анчелотті полягає в побудові лінії оборони, де на різних етапах відновлення перебувають Едер Мілітао, Давід Алаба та Даніель Карвахаль.

На тлі кадрових негараздів постійно з’являються чутки про нібито зацікавленість "бланкос" у гравцях на різні позиції, як, наприклад, останні новини щодо захисника міланського Інтера Федеріко Дімарко.

Утім, іспанські ЗМІ повідомляють, що взимку у тренувальному таборі Реала буде відносне затишшя — клуб не планує підписувати нових виконавців посеред кампанії, а основна його увага припаде на літній період.

Саме тоді очікується, зокрема, підписання флангового захисника англійського Ліверпуля Трента Александер-Арнольда.