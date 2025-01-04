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Валенсія — Реал 1:2
Голи: Дуро, 27 — Модрич, 85, Беллінгем, 90+7

На 55-й хвилині Джуд Беллінгем (Реал) не забив пенальті (штанга).

Валенсія: Дімітрієвські — Фулькьє, Москера, Таррега, Гасеровські (Х. Васкес, 88) — Лопес (Канос, 68), Герра (Гільямон, 67), Барренечеа, Ріохо — Алмейда (Гомес, 88), Дуро.

Реал: Куртуа — Л. Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді (Камавінга, 68) — Вальверде, Беллінгем, Себальйос (Модрич, 80) — Родріго (Діас, 68), Мбаппе, Вінісіус.

Попередження: Канос, Дімітрієвські — Себальйос, Васкес, Модрич

На 79-й хвилині був вилучений Вінісіус Жуніор (Реал) (неспортивна поведінка).