Іспанія

У Барси проблеми.

Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії офіційно підтвердили відмову Барселоні в реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора.

"Після того, як 3 січня 2025 року Барселона виконала вимоги, що стосуються економічного контролю Ла Ліги, і після того, як клуб подав відповідні документи, Орган з перевірки бюджету Ла Ліги ухвалив рішення продовжити ліміт витрат спортивної команди з вищезгаданої дати.

Таким чином, запросивши ліцензії для гравців збоку Барселони, після аналізу застосовних федеральних правил, Комісія з моніторингу ухвалила рішення не видавати попередню візу або остаточну ліцензію, запитану Барселоною, гравцям Даніелю Ольмо Карвахалю та Пау Віктору Дельгадо відповідно до статей 130.2 та 141.5 Загального регламенту RFEF, які не дозволяють гравцеві, чию ліцензію анульовано, протягом того самого сезону отримати ліцензію у тій самій команді клубу", — йдеться в заяві Ла Ліги.