Іспанія

Німець задоволений перемогою в матчі Кубка Іспанії.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився коментарем після крупної перемоги над Барбастро.

Гра 1/16 фіналу Кубка Іспанії завершилася з рахунком 4:0. Голи записали собі в актив Ерік Гарсія, Пабло Торре і Роберт Левандовські (дубль).

"Сьогоднішня перемога дуже важлива для нас. Нам потрібно було почати новий рік саме так, виходячи з того, звідки ми прийшли. Сьогодні ми були дуже хороші в обороні", — цитує Фліка Barca Universal.

Наступний матч Барселона проведе вже в середу, 8 січня. Суперником каталонців став Атлетік Більбао. Півфінальна гра Суперкубка Іспанії відбудеться о 21:00.