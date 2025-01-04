Німець задоволений перемогою в матчі Кубка Іспанії.
Ганс-Дітер Флік, Getty Images
04 січня 2025, 23:19
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився коментарем після крупної перемоги над Барбастро.
Гра 1/16 фіналу Кубка Іспанії завершилася з рахунком 4:0. Голи записали собі в актив Ерік Гарсія, Пабло Торре і Роберт Левандовські (дубль).
"Сьогоднішня перемога дуже важлива для нас. Нам потрібно було почати новий рік саме так, виходячи з того, звідки ми прийшли. Сьогодні ми були дуже хороші в обороні", — цитує Фліка Barca Universal.
Наступний матч Барселона проведе вже в середу, 8 січня. Суперником каталонців став Атлетік Більбао. Півфінальна гра Суперкубка Іспанії відбудеться о 21:00.