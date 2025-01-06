Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Іспанії, що відбувся 6 січня 2025 року.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії мадридський Реал вирушив у гості до Депортіви Мінери, яка виступає в четвертому дивізіоні країни.

Підопічні Карло Анчелотті впевнено здолали скромного суперника та пробилися до наступної стадії турніру, забивши п'ять "сухих" голів, авторами яких стали Феде Вальверде, Едуардо Камавінга, Арда Гюлер (дубль) та Лука Модрич.

Андрій Лунін зіграв у цьому матчі з перших хвилин, зумівши зберегти свої ворота без пропущених м'ячів, хоч і роботи в українця в цьому протистоянні було небагато.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Депортіва Мінера — Реал Мадрид у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії-2024/25:

Депортіва Мінера — Реал Мадрид 0:5

Голи: Вальверде, 5, Камавінга, 13, Гюлер, 28, 88, Модрич, 55

Реал Мадрид: Лунін — Лоренцо (Лукас Васкес, 63), Рауль Асенсіо, Агуадо, Фран Гарсія — Вальверде (Себальйос, 46), Камавінга (Мбаппе, 63), Модрич (Вінісіус, 63) — Гюлер, Ендрік, Браїм Діас (Чема Андрес, 63)