Іспанія

Іспанський вінгер пропустив останні два матчі "блаугранас".

У рамках півфінального матчу Суперкубка Іспанії каталонська Барселона зіграє з Атлетіком із Більбао.

Головний тренер "блаугранас" Гансі Флік заявив, що в цьому протистоянні готовий зіграти зірковий вінгер команди Ламін Ямал, який пропустив останні дві матчі каталонців через травму.

"Ламін тренується вже кілька днів. Він готовий до роботи і може зіграти завтра", — цитує слова Фліка журналіст Фабріціо Романо.

Матч Атлетік Більбао — Барселона відбудеться у середу, 8 січня, о 21:00 за київським часом.