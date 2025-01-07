Іспанський вінгер пропустив останні два матчі "блаугранас".
Ламін Ямал, Getty Images
07 січня 2025, 19:30
У рамках півфінального матчу Суперкубка Іспанії каталонська Барселона зіграє з Атлетіком із Більбао.
Головний тренер "блаугранас" Гансі Флік заявив, що в цьому протистоянні готовий зіграти зірковий вінгер команди Ламін Ямал, який пропустив останні дві матчі каталонців через травму.
"Ламін тренується вже кілька днів. Він готовий до роботи і може зіграти завтра", — цитує слова Фліка журналіст Фабріціо Романо.
Матч Атлетік Більбао — Барселона відбудеться у середу, 8 січня, о 21:00 за київським часом.