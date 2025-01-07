Іспанія

Через вилучення у матчі проти Валенсії бразильський вінгер пропустить наступні ігри проти Лас-Пальмаса та Вальядоліда.

У рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув непросту перемогу над Валенсією з рахунком 2:1, тоді як одною з тем для обговорень за підсумками цього протистояння стала червона картка зіркового вінгера "вершкових" Вінісіуса Жуніора за неспортивну поведінку.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 24-річний бразилець офіційно отримав дискваліфікацію за свою поведінку на два наступні матчі чемпіонату Іспанії.

Зазначається, що Вінісіус зможе допомогти Реалу у найближчому півфіналу Суперкубка Іспанії проти Мальорки (9 січня), але потім він пропустить наступні матчі Ла Ліги проти Лас-Пальмаса (19 січня) та Вальядоліда (25 січня).



Нагадаємо, раніше Карло Анчелотті прокоментував епізод із вилученням Вінісіуса Жуніора проти Валенсії наступним чином: "Бути Вінісіусом — це дуже важко".