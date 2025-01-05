Іспанія

Керманич Реала підтримав свого зіркового підопічного.

У рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув непросту перемогу над Валенсією з рахунком 2:1, тоді як одною з тем для обговорень за підсумками цього протистояння стала червона картка зіркового вінгера "вершкових" Вінісіуса Жуніора за неспортивну поведінку.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті спробував пояснити причини поведінки бразильського нападника своєї команди

"Бути Вінісіусом — це дуже важко. Змиритися з усіма образами і всім, що з ним відбувається і що сталося...

Це не так легко, але він намагається вдосконалюватися і бути більш терплячим… Але я продовжую думати, що у Валенсії це була жовта картка, а не червона", — цитує слова Карло Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

Наступний матч мадридський Реал проведе в гостях у Депортіво Мінери в рамках Кубка Іспанії, який відбудеться у понеділок, 6 січня, о 20:00.