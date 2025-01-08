Іспанія

Контракт гравця мав завершитись улітку.

Швейцарський нападник Рубен Варгас відомий широкому загалу вболівальників через свої виступи в складі національної збірної, тоді як його клубна кар’єра налічує виступи в складі всього лишень двох команд — Люцерна та Аугсбурга.

Утім, незабаром цей перелік має доповнити новий колектив, оскільки контракт 26-річного виконавця з німецьким колективом так і не отримав оновлення та завершиться вже цього літа, тому під час поточного трансферного вікна він мав можливість вести перемовини з будь-яким іншим клубом.

Цим Варгас і скористався під час укладання домовленості з андалузькою Севільєю, яка заплатить за нього 1,5 млн євро Аугсбургу.

Нова угода з футболістом буде підписана до 2029 року.

У цьому сезоні Рубен провів десять матчів (369 хвилин), забивши один гол.