Іспанія

Втрата для команди Анчелотті.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич пропустить матч 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії з Мальоркою. Про це повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

"Лука Модрич не зможе взяти участі в сьогоднішній грі з Мальоркою через вірусне захворювання. Ми будемо стежити за змінами", — йдеться в заяві мадридського клубу.

Матч між Реалом та Мальоркою відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом. Команди гратимуть на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті в Джидді (Саудівська Аравія).