Іспанія

Італієць натякнув, що розчарований отриманням тимчасової реєстрації для двох гравців каталонців.

Головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті попросили прокоментувати ситуацію з реєстрацією гравців у Барселоні.

Каталонський клуб домігся тимчасової реєстрації Дані Ольмо і Пау Віктора через Вищу спортивну раду. Це рішення викликало подив у представників інших клубів Ла Ліги.

"Реєстрація Ольмо і Віктора? У мене є думка з цього приводу, але я не хочу про це говорити", — відповів Анчелотті на пресконференції після перемоги Реала в півфіналі Суперкубка Іспанії над Мальоркою (3:0).

У фіналі турніру "вершкові" зустрінуться саме з Барселоною. Ель Класіко відбудеться 12 січня.