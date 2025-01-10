Іспанія

В Riyad Season будуть незадоволені.

Вінгер Атлетік Більбао Ніко Вільямс висловився про проведення Суперкубку Іспанії на полях Саудівської Аравії. Його слова наводить Marca.

"Для нас це була гра на виїзді, незважаючи на присутність деяких іспанських вболівальників. Шкода, що матч такого масштабу пройшов за такої атмосфери. Якби ми грали ближче до дому, трибуни були б заповнені.