В Riyad Season будуть незадоволені.
Вільямс, getty images
10 січня 2025, 09:28
Вінгер Атлетік Більбао Ніко Вільямс висловився про проведення Суперкубку Іспанії на полях Саудівської Аравії. Його слова наводить Marca.
"Для нас це була гра на виїзді, незважаючи на присутність деяких іспанських вболівальників. Шкода, що матч такого масштабу пройшов за такої атмосфери. Якби ми грали ближче до дому, трибуни були б заповнені.
Я взагалі не бачу жодного сенсу в тому, щоб грати в Саудівській Аравії. Який у цьому сенс? Це ж ганьба, справжня ганьба", — заявив Вільямс.