Іспанія

"Нервіонці" посилили напад.

Андалусійська Севілья купила Рубена Варгаса у німецького Аугсбурга. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Зазначається, що з 26-річним швейцарцем підписано угоду до 30 червня 2029 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт за вінгера Севілья заплатила 2,5 млн. євро.

Повідомляється, що новий гравець "нервіонців" гратиме під 5-м номером.

Цього сезону Рубен Варгас відіграв за Аугсбург десять матчів та забив один гол.