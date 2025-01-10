"Нервіонці" посилили напад.
Варгас, sevilla
10 січня 2025, 12:05
Андалусійська Севілья купила Рубена Варгаса у німецького Аугсбурга. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
Зазначається, що з 26-річним швейцарцем підписано угоду до 30 червня 2029 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт за вінгера Севілья заплатила 2,5 млн. євро.
Повідомляється, що новий гравець "нервіонців" гратиме під 5-м номером.
Цього сезону Рубен Варгас відіграв за Аугсбург десять матчів та забив один гол.