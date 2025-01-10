Іспанія

Українець зможе допомогти своїй команді в наступному поєдинку Ла Ліги.

Правий вінгер Віктор Циганков відновився після травми й повернувся до заявки Жирони.

Через чергове пошкодження 27-річний українець пропустив попередні шість матчів своєї команди. Він може вийти на поле вперше з кінця листопада вже завтра, 11 січня.

Заявка Жирони на поєдинок з Алавесом :

Суботня зустріч у рамках 19-го туру Ла Ліги розпочнеться о 15:00 за київським часом.

У сезоні-2024/25 Циганков взяв участь у 10 матчах всіх турнірів, відзначившись одним голом та одним асистом.