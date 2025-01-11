Іспанія

Команда Клаудіо Хіральдеса володіла ініціативою, але залишилася без результату на Естадіо де Вальєкас.

У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Сельта вирушила у гості до Райо Вальєкано.

Вже на 5-й хвилині господарі повели в рахунку завдяки голу Ембарби, але ще до перерви гравцям Сельти вдалося повернути паритет на табло завдяки Іглесіасу.

Незважаючи на те, що гості виглядали більш переконливо в атакуючій фазі, саме мадридському клубу вдалося залишити поле в якості переможця цього вечора. Де Фрутос на 63-й хвилині вивів Райо уперед та встановив підсумковий рахунок 2:1 на користь своєї команди.

Райо Вальєкано — Сельта 2:1

Голи: Ембарба, 5, Де Фрутос, 63 - Іглесіас, 26

Райо Вальєкано: Карденас — Раціу, Лежен, Мумін, Чаваррія — Де Фрутос (Діас, 86), Сісс (Валентін, 65), Лопес, Ембарба (Нтека, 86) — Камельйо (Гарсія, 64), Паласон (Балліу, 75)

Сельта: Гуайта — Старфельт (Каррейра, 81), Домінгес Касерес, Алонсо — Мінгеса, Белтран (Сотело, 81), Моріба, Серві (Сведберг, 81) — Гонсалес Мартінес (Дуран, 57), Бамба (Альварес, 69), Іглесіас

Попередження: Сісс, Мумін — Алонсо, Серві

Вилучення: Алонсо, 90+4