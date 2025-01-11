Завершився ще один матч чергового туру чемпіонату Іспанії.
Вальядолід — Бетіс, Getty Images
11 січня 2025, 19:35
У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Вальядолід приймав Бетіс на Естадіо Хосе Соррілья.
Протягом першої 45-хвилинки зустрічі командам не вдалося відкрити рахунок. По перерві Кіке Перес вивів господарів поля вперед. Гості не зуміли відповісти на цей гол бодай чимось, зазнавши мінімальної поразки.
Вальядолід — Бетіс 1:0
Гол: К. Перес, 58
Вальядолід: Гейн — Л. Перес, Ба (Джемерт, 46), Х. Санчес, Роза — К. Перес (І. Санчес, 89), Юрич, М. Мартін — Ануар (Ндіає, 82), М. Андре (Сілла, 89), Моро
Бетіс: Вієйтес — Сабалі (Хуанмі, 73), Льоренте, Натан, Родрігес — Альтіміра (Руїбаль, 61), Іско, Кардосо — Ло Чельсо (Флорес, 75), Бакамбу (Роке, 61), Еззальзулі (Родрігес, 73)
Попередження: М. Андре, К. Перес — Льоренте, Ло Чельсо, Кардосо, Роке