Іспанія

Українець вийшов на поле вперше з кінця листопада.

Жирона в рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 гостювала в Алавеса на Естадіо де Мендісорроса.

Протягом першого тайму поєдинку жоден із колективів так і не зумів відкрити рахунок. Зустріч йшла до нічийного результату без голів, але гості все ж встигли досягти успіху зусиллями Джона Соліса в компенсований час.

Жирона з 28-ма очками тепер сьома в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Алавес із 17-ма заліковими балами залишився на 16-й сходинці.

Алавес — Жирона 0:1

Гол: Соліс, 90+1

Алавес: Овоно — Теналья, Абкар, Діарра, Санчес (Вільялібре, 90+2) — Вісенте, Жордан (Гевара, 30), Бланко, К. Мартін (Конечни, 30) — Гуріді, К. Гарсія (Мартінес, 72)

Жирона: Гассаніга — Мартінес (Ромеу, 46), Лопес, Крейчі, Блінд — ван де Бек (Циганков, 70), І. Мартін (Ромеу, 46), Еррера, Гутьєррес (Данжума, 33), Хіль (Соліс, 77) — Руїс (Стуані, 70)

Попередження: Гуріді — Данжума, Еррера, Крейчі, Стуані