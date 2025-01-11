Українець вийшов на поле вперше з кінця листопада.
Алавес — Жирона, Getty Images
11 січня 2025, 16:58
Жирона в рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 гостювала в Алавеса на Естадіо де Мендісорроса.
Протягом першого тайму поєдинку жоден із колективів так і не зумів відкрити рахунок. Зустріч йшла до нічийного результату без голів, але гості все ж встигли досягти успіху зусиллями Джона Соліса в компенсований час.
Жирона з 28-ма очками тепер сьома в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Алавес із 17-ма заліковими балами залишився на 16-й сходинці.
Алавес — Жирона 0:1
Гол: Соліс, 90+1
Алавес: Овоно — Теналья, Абкар, Діарра, Санчес (Вільялібре, 90+2) — Вісенте, Жордан (Гевара, 30), Бланко, К. Мартін (Конечни, 30) — Гуріді, К. Гарсія (Мартінес, 72)
Жирона: Гассаніга — Мартінес (Ромеу, 46), Лопес, Крейчі, Блінд — ван де Бек (Циганков, 70), І. Мартін (Ромеу, 46), Еррера, Гутьєррес (Данжума, 33), Хіль (Соліс, 77) — Руїс (Стуані, 70)
Попередження: Гуріді — Данжума, Еррера, Крейчі, Стуані