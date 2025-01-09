Каталонці розраховують на 45-50 млн євро як мінімум.
Рональд Араухо, Getty Images
09 січня 2025, 21:29
Барселона не хоче відпускати Рональда Араухо на невідповідних умовах.
Diario Sport зазначає, що Ювентус, для якого захисник "блауграни" став однією з головних цілей на зиму, вважав за краще б орендувати гравця, оскільки той тільки недавно повернувся після важкої травми.
Такий варіант не влаштовує каталонців. У кращому для Ювентуса випадку Араухо вдасться орендувати з обов'язковим викупом, і дешевше 45-50 млн євро Барселона уругвайця не продасть.
У поточному сезоні захисник взяв участь тільки в одному матчі.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може придбати де Йонга.