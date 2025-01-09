Італія

Каталонці розраховують на 45-50 млн євро як мінімум.

Барселона не хоче відпускати Рональда Араухо на невідповідних умовах.

Diario Sport зазначає, що Ювентус, для якого захисник "блауграни" став однією з головних цілей на зиму, вважав за краще б орендувати гравця, оскільки той тільки недавно повернувся після важкої травми.

Такий варіант не влаштовує каталонців. У кращому для Ювентуса випадку Араухо вдасться орендувати з обов'язковим викупом, і дешевше 45-50 млн євро Барселона уругвайця не продасть.

У поточному сезоні захисник взяв участь тільки в одному матчі.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може придбати де Йонга.