Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Севілья - Валенсія, x.com/SevillaFC
12 січня 2025, 00:03
У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Севілья приймала Валенсію.
"Кажани" були близькі до перемоги, проте андалусійський клуб врятувався в компенсований час.
Севілья — Валенсія 1:1
Голи: Педроса, 90+3 - Ріоха, 61
Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Гудель, Салас — Самбі Локонга, Агуме (Варгас, 69), Соу — Лукебакіо, Ромеро, Ньїгес (Фернандес, 86)
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Таррега, Гая — Барренечеа (Васкес Алькальде, 90), Герра — Лопес Ногероль, Алмейда (Пепелу, 78), Ріоха — Дуро (Умар, 69)
Попередження: Соу — Фулькьє, Умар.