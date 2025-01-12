Іспанія

Президент Барселони прокоментував настрій перед фіналом Суперкубка Іспанії.

Каталонська Барселона зіграє проти мадридського Реала у фіналі Суперкубка Іспанії-2025 у Джидді.

Суперкубок Іспанії. Фінал. Реал Мадрид — Барселона

Напередодні гри президент "блаугранас" Жоан Лапорта прокоментував власні очікування від гри.

"Для Барселони грати у фіналі Суперкубка Іспанії — привід для гордості. У нас найбільше титулів серед учасників цього турніру — чотирнадцять.

Реал і Барселона роблять ці фінали захоплюючими, ними насолоджуються в усьому світі. Це велика — зустрітись у такому матчі з Реалом. У наших клубів найбільше вболівальників у світі. Хоча вони кажуть, що в них більше фанатів, аніж у нас, але ми теж колись говорили так говорили.

Упевнений, що ми обов'язково побачимо найбільш грандіозне видовище у футбольному світі.

Футбол — це емоції. Тут можна сміятись, можна плакати, можна бути щасливим, можна злитись, можна бути на нервах, але важливими є самі емоції, які ми відчуваємо в житті та у футболі. Але футбол — це чисті почуття, і саме тому він завжди перемагає.

Ситуація з Ольмо та Пау Віктором? Цей Суперкубок був оповитий суперечками, яких можна було б уникнути, якби все було зроблено інакше. Фактом є те, що зараз усі питання вирішені, і ці гравці зможуть грати. Із точки зору Барси, ми задоволені ситуацією", — заявив очільник клубу.

Матч Реал — Барселона відбудеться 12 січня, о 21:00.