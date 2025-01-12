Колектив Дієго Сімеоне здобув чергові три очки.
Атлетіко - Осасуна, Getty Images
12 січня 2025, 19:29
У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко приймав Осасуну.
Гола Хуліо Альвареса на 55-й хвилині гри виявилося достатньо, щоб набрати три очки.
Атлетіко - Осасуна 1:0
Гол: Альварес, 55
Атлетіко: Облак — Моліна, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне (Льоренте, 74), Де Пауль, Барріос, Галлагер (Ліно, 46) — Грізманн, Альварес (Корреа, 78)
Осасуна: Еррера — Бойомо (Монкайола, 63), Катена, Еррандо, Бретонес — Ібаньєс, Торро (Аресо, 64) — Пенья (Орос, 63), Гарсія (Арнаїс, 85), Гомес — Рауль (Будімір, 78)
Попередження: Сімеоне, Ліно.