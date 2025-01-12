Іспанія

Аргентинцю не сподобалося рішення про реєстрацію гравців "Барси".

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився думкою про тимчасовий дозвіл на реєстрацію гравців Барселони Дані Ольмо та Пау Віктора. Його слова наводить Marca.

"Я згоден з усім, що сказано в заяві Атлетіко з цього приводу, я поділяю її. Це дуже важливо. Ви, журналісти, володієте силою і формуєте громадську думку, яка не згодна з рішенням у справі.

Ми, тренери, повинні прагнути робити найкраще для команди, а є люди, які повинні займатися ось цією темою. Журналісти будуть займати одну сторону або іншу, вони володіють такою силою і знають це.

І те, що станеться після рішення CSD (Вищої ради зі спорту Іспанії), залежить від того, що робитиме преса", — заявив Сімеоне.