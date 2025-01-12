Аргентинцю не сподобалося рішення про реєстрацію гравців "Барси".
Сімеоне, getty images
12 січня 2025, 19:43
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився думкою про тимчасовий дозвіл на реєстрацію гравців Барселони Дані Ольмо та Пау Віктора. Його слова наводить Marca.
"Я згоден з усім, що сказано в заяві Атлетіко з цього приводу, я поділяю її. Це дуже важливо. Ви, журналісти, володієте силою і формуєте громадську думку, яка не згодна з рішенням у справі.
Ми, тренери, повинні прагнути робити найкраще для команди, а є люди, які повинні займатися ось цією темою. Журналісти будуть займати одну сторону або іншу, вони володіють такою силою і знають це.
І те, що станеться після рішення CSD (Вищої ради зі спорту Іспанії), залежить від того, що робитиме преса", — заявив Сімеоне.