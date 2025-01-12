Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.

Мадридський Реал та каталонська Барселона розіграють Суперкубок Іспанії-2025 у Джидді.

Карло Анчелотті, після перемоги над балеарською Мальоркою (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Ганс-Дітер Флік, на тлі перемоги над баскським Атлетіком (2:0), залучив до стартового складу також аналогічних футболістів.

Реал: Куртуа — Л. Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Беллінгем, Камавінга — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Модрич, Гюлер, Ендрік, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас, Асенсіо, Агуадо.



Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі, Гаві — Рафінья, Левандовські, Ямал.

Запасні: Пенья, Астралага, Араухо, Торрес, Фермін, Віктор, Ольмо, де Йонг, Гарсія, Форт, Мартін.



Гра Реал — Барселона почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.