Коментар італійського фахівця після фіаско в Суперкубку.
Карло Анчелотті, Getty Images
13 січня 2025, 00:35
Карло Анчелотті незадоволений грою Реала з Барселоною (2:5).
"Поганий вечір, ми засмучені, як і всі наші фанати. Ми розчаровані, немає сенсу це приховувати, але такий футбол. Іноді тобі вдається перемогти, іноді потрібно винести урок із поразки. Нам потрібно дивитися вперед, ось і все. Просто дивитися вперед.
Ми погано оборонялися, і це вийшло нам боком. Суперник знаходив прості шляхи для того, щоб забити. Ми погано оборонялися як у випадку з високим пресингом, так і у випадку з грою низьким блоком.
У перерві я сказав футболістам, що треба почати грати у футбол, тому що в першому таймі ми цього не робили. Ми робили довгі закидання, але план був іншим. Я сказав, що можна програвати матчі, але не так, як ми грали в першому таймі.
Мбаппе був найкращим", — сказав головний тренер Реала в ефірі Movistar.
На Football.ua доступний огляд матчу Реал — Барселона.