Іспанія

Коментар італійського фахівця після фіаско в Суперкубку.

Карло Анчелотті незадоволений грою Реала з Барселоною (2:5).

"Поганий вечір, ми засмучені, як і всі наші фанати. Ми розчаровані, немає сенсу це приховувати, але такий футбол. Іноді тобі вдається перемогти, іноді потрібно винести урок із поразки. Нам потрібно дивитися вперед, ось і все. Просто дивитися вперед.

Ми погано оборонялися, і це вийшло нам боком. Суперник знаходив прості шляхи для того, щоб забити. Ми погано оборонялися як у випадку з високим пресингом, так і у випадку з грою низьким блоком.

У перерві я сказав футболістам, що треба почати грати у футбол, тому що в першому таймі ми цього не робили. Ми робили довгі закидання, але план був іншим. Я сказав, що можна програвати матчі, але не так, як ми грали в першому таймі.

Мбаппе був найкращим", — сказав головний тренер Реала в ефірі Movistar.

На Football.ua доступний огляд матчу Реал — Барселона.