Іспанія

Форвард Барселони прокоментував перемогу в Суперкубку Іспанії.

Каталонська Барселона напередодні у фінальному матчі Суперкубка Іспанії обіграла мадридський Реал.

Реал — Барселона 2:5 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри нападник "блаугранас" Роберт Левандовські прокоментував виступ власної команди.

"Найголовніше наразі це те, що ми виграли ще один титул.

До грудня ми грали дуже добре, але під час Різдва довелось аналізували всі ті погані речі, які ми зробили за останній місяць минулого року.

Подумки ми завжди хочемо більшого, тож сьогодні ми дуже щасливі, але через три дні у нас ще одна гра", — заявив польський виконавець.

У наступному матчі каталонська Барселона зіграє вдома проти севільського Бетіса.