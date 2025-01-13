Іспанія

Захисник Барселони прокоментував перемогу в Суперкубку Іспанії.

Напередодні каталонська Барселона у фінальному матчі Суперкубка Іспанії обіграла мадридський Реал.

Реал — Барселона 2:5 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник "блаугранас" Жюль Кунде прокоментував виступ власної команди.

"Титул володаря Суперкубка Іспанії нам дуже пасує. Особливо тому, що в минулому сезоні ми його так і не виграли, тож ця перемога особлива.

Окрім цього, це сталось в Класіко проти Реала. Ключовим моментом було те, що ми дуже добре застосували наш план на гру, як і на Бернабеу в першому колі чемпіонату. Після того, як ми повели в рахунку, ми були дуже спокійні і терплячі.

Я щасливий і гордий за команду. Ми поступово вчимось грати, тому що не так давно ми також могли мати перевагу, але в підсумку нам було важко втримати результат.

Цього разу після вилучення ми зібрались докупи і сказали, що ми повинні страждати заради цієї перемоги.

Нам ще є, за що боротись у цьому сезоні, але ця перемога додає нам упевненості в тому, що ми зможемо завоювати ще більше титулів", — заявив французький виконавець.

У наступному матчі каталонська Барселона зіграє вдома проти севільського Бетіса.