Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу в Суперкубку Іспанії.

У фінальному матчі Суперкубка Іспанії напередодні каталонська Барселона обіграла мадридський Реал.

Реал — Барселона 2:5 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Ми не можемо постійно озиратись назад і шукати причини наших невдач. Сьогодні ми перемогли одну з найкращих команд світу і виграли титул. Ми дуже щасливі. Тож сьогодні у нас день, коли треба святкувати.

Вилучення Щесни? Коли у вас залишається лише десять гравців, важливо мати обох наближених до основи воротарів, і щоб вони були фантастичними.

Ми відчуваємо себе єдиним колективом. Наша мета — бути кращими в кожній грі. Ми хочемо вигравати кожен матч і, якщо це можливо, ми будемо намагатись це зробити. Ми повинні вчитись з усього.

Для мене важливо те, як ми граємо. Ми повинні грати як команда. Сьогодні ми зменшили кількість помилок. Коли ми контролюємо гру, нам стає легше робити свої справи. Сьогодні в нас були три чудові нападники попереду. Я дуже радий за команду.

Це — футбол, і я працюю в цьому бізнесі вже багато років. Завдання великих клубів — вигравати титули. Ми дуже щасливі і пишаємось, але тепер ми повинні продовжувати доводити свій рівень. Ми не завжди зможемо грати так, як сьогодні", — заявив німецький фахівець.

У наступному матчі каталонська Барселона зіграє вдома проти севільського Бетіса.