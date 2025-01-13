Іспанія

Клуби здивовані рішенням ФІФА.

ФІФА наклала трансферний бан на одразу два клуби іспанської Ла Ліги — Райо Вальєкано та Мальорку. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, клубам заборонили реєструвати нових гравців протягом трьох трансферних вікон.

Мальорка отримала трансферний бан за адміністративну помилку, а в Райо навіть не знали про можливе покарання. Обидва клуби вражені публікацією від ФІФА.

Після 19 ігор Мальорка набрала 30 очок і йде на шостому місці в чемпіонаті Іспанії, а Райо має дев'ятий рядок та 25 балів.