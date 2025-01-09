Іспанія

Організатори турніру прокоментували ситуацію з гравцями Барселони.

На офіційному сайті Ла Ліги з'явилася заява з приводу рішення Вищої спортивної ради Іспанії (CSD) дозволити Барселоні тимчасово зареєструвати двох своїх виконавців.

Організатори чемпіонату Іспанії заявили, що відповідна резолюція була прийнята без передачі апеляції, тож аргументи, висунуті гравцями й клубом їм наразі невідомі.

"Зміст рішення буде ретельно вивчено з метою подачі відповідних апеляцій для висловлення своєї абсолютної незгоди з ним. Окрім вищезазначеного, рішення Моніторингового комітету Координаційної угоди RFEF і Ла Ліги відображає попередню згоду Ла Ліги відмовити у видачі попередньої реєстрації, а RFEF — остаточної ліцензії Дані Ольмо та Пау Віктору, що пояснюється в самому протоколі. Резолюція посилається на низку мотивів, які стосуються прав спортсменів на їхні кар'єри, що є питанням, яке ми будемо вивчати, коли нам буде передано звіт", — йдеться на офіційному сайті Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що рішення CSD не є остаточним, тому невідомо, чи зможуть Ольмо й Віктор представляти "блаугранас" до самого кінця поточної кампанії.